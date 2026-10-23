Mancano meno di 24 ore al big match del Maradona tra Napoli e Roma. E così, dopo quella di Allegri, anche il club giallorosso ha diramato in questi minuti la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini in vista della sfida: out ancora Dybala (che spera di tornare tra i convocati contro il Cagliari), così come Koné, Pellegrini e Svilar. C'è Cristante che potrebbe già tornare da titolare. Presenti anche Di Nunzio - che ha fatto il suo esordio contro il Genoa lo scorso weekend - e Mandjou Camara, attaccante classe 2009 già convocato contro i rossoblù.

La lista completa:

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara