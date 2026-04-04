Juventus, l’elogio di Spalletti a De Rossi: “Lui è uno dei miei figli del calcio”

Scambio di elogi e confidenze tra Luciano Spalletti e Daniele De Rossi a due giorni da Juventus-Genoa, in programma il lunedì di Pasquetta all'Allianz Stadium. Dopo le belle parole e gli aneddoti da parte di DDR, anche il tecnico bianconero ha parlato dell'ex numero 16 della Roma in conferenza stampa. "È sicuramente uno dei miei figli del calcio, gli voglio bene come credo lui me ne voglia. Penso di essergli rimasto qualche volta sulle scatole come potrebbe essere un padre. Penso che sia uno di quei allenatori che caratterizza la squadra, non è solo un tecnico. Questo è il Genoa di De Rossi: l'ha creato a sua misura perché si vedono sue caratteristiche di quando giocava", le parole dell'allenatore di Certaldo su De Rossi riportate da Sky.