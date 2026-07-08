Da lunedì Trigoria tornerà a popolarsi. Via al ritiro, saranno diversi gli assenti causa Mondiale e nessun volto nuovo salvo clamorosi colpi di scena in questi giorni. Nelle prime due settimane la Roma affronterà tre test amichevoli: il primo (inizialmente in programma col Roma City) sarà contro la Sorianese (club laziale che milita in Eccellenza) il 16 luglio. Poi tra il 19 e il 24 i giallorossi giocheranno contro la Primavera e col Trastevere, il 26 col Cannes ma in Francia. Poi la Roma volerà in Galles per la seconda parte del ritiro. Anche nel Regno saranno tre le amichevoli con Cardiff, Newport e Brighton. L'ultima, invece, contro il Borussia Dortmund il 15 agosto.