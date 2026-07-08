La trattativa tra la Roma e il Genoa per Dovbyk rimane in salita. Secondo quanto riportato al giornalista Matteo Moretto, l'attaccante non è convinto della destinazione e vuole prendere tempo e sperare che arrivino altre proposte. Inoltre a frenare l'affare c'è anche l'aspetto economico. Artem guadagna 3,5 milioni di euro a stagione (troppo per le casse rossoblu) e la richiesta della Roma è intorno ai 25 milioni. Sull'ex Girona c'è anche il Betis che però non ha presentato nessuna offerta ufficiale per il giocatore. Lunedì inizierà il ritiro con la squadra, quasi da separato in casa.