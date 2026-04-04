De Rossi: “Con Spalletti gli anni più belli della carriera”. Poi la gag su Mazzone

Lunedì pomeriggio il Genoa sarà ospite della Juventus all'Allianz Stadium. Una sfida, quella delle 18 di Pasquetta, tra due vecchie conoscenze giallorosse, Daniele De Rossi e Luciano Spalletti. E proprio DDR ha parlato in conferenza stampa dell'ex tecnico della Roma: "È un allenatore e una persona per me importante. Lo inquadro nella sfera non professionale della mia vita ma personale. Sono stati gli anni più belli della mia carriera, ma anche come persona e faccio ancora fatica a vederlo come un mio ex tecnico, piuttosto lo inquadro nella sfera quasi familiare della mia vita. È una persona che vedo amica, lo reputo calcisticamente fenomenale. Abbiamo giocato tanto insieme, ci siamo dati tanto insieme a vicenda. Sono successe tante cose dentro e fuori dal campo e l'ho sempre avuto sul campo. Ci siamo scornati, avvicinati, siamo legati come tutti di quella Roma lì. Ci siamo fatti gli auguri di buona Pasqua, io gli ho fatto quelli per Pasquetta". Un ricordo, poi, sul paragone che Spalletti fece tra De Rossi e Mazzone: "Se faccio gol vado sotto la curva della Juve [ride, ndr]. No, scherzo. Ho avuto la fortuna di esordire come raccattapalle e una persona che trascina lo stadio. È un onore questo paragone. Uno lo ricorda così romano ed esuberante ma chi ce l'ha avuto, uno su tutti Pirlo o Guardiola, ne parlano con grande stima e dicono sia un allenatore votato al futuro. È un complimento essere paragonato a Mazzone".