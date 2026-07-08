Il Fenerbahce sta cercando di anticipare la Roma e in queste ultime ore sta spingendo forte sia con il giocatore sia con il Marsiglia per arrivare all’intesa finale. Lo scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport confermando le voci emerse in Turchia in mattinata. La Roma resta interessata, ma non ha mai presentato un’offerta ufficiale all’OM e si è presa tempo per valutare i costi dell’operazione, considerati molto alti tra cartellino e ingaggio. Il Marsiglia continua a chiedere 50 milioni, anche perché il 40% dell’incasso andrà al Manchester United.