Juve-Roma e Orsato, è ancora bufera. Zaniolo, nessuna lesione: resta da valutare

Orsato non verrà fermato dopo gli errori all'Allianz Stadium, che anche oggi hanno fatto discutere. Squadra di nuovo in campo domani: sospiro di sollievo per il 22

Per Tammy Abraham è stata una serata "difficile da accettare", ma che deve almeno permettere alla Roma di imparare. Intanto Mourinho ha concesso ai suoi giocatori un giorno di riposo, con gli allenamenti che riprenderanno domani mattina. Il sospiro di sollievo più grande però è già arrivato da Nicolò Zaniolo, ieri sera uscito al 25' per un infortunio al ginocchio che ha tenuto in ansia i tifosi e in primis il calciatore, che temeva di dover nuovamente tornare nell'incubo. Invece gli esami svolti nella notte hanno evidenziato un trauma contusivo ma soprattutto hanno escluso lesioni e l'interessamento dei legamenti. Le condizioni del numero 22 andranno chiaramente monitorate giorno per giorno, soprattutto in vista del match di domenica col Napoli all'Olimpico. Per cui i tifosi hanno già risposto presente, dal momento che il dato dei biglietti parla di 39.000 tagliandi, a fronte di 19.500 abbonamenti staccati.