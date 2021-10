Roma, col Napoli verso quota 40mila biglietti. In 37mila col Milan

Procede spedita la vendita dei tagliandi per i match con Napoli e Milan mentre gli abbonamenti sfiorano quota 20mila

Procede spedita la vendita dei biglietti della Roma. La partita con la Juventus ha se possibile compattato ulteriormente l'ambiente giallorosso. Il popolo romanista sta continuando a rispondere presente sugli spalti dell'Olimpico: i dati degli abbonamenti sono arrivati a 19.500 tessere staccate. Anche i numeri per le partite con Napoli e Milan sono importanti: per il match di domenica prossima contro l'ex Spalletti la quota dei tagliandi è arrivata a 39.000 mentre per la sfida con i rossoneri del 31 ottobre il dato parla già di 37.000 biglietti.