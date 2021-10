AIA, nessuno stop per Orsato dopo l’errore in Juventus-Roma

L'Associazione Italiana Arbitri ammette che i giallorossi siano usciti penalizzati dallo Stadium ma la prestazione del fischietto di Schio non è da bocciare

E' arrivata la decisione dell'AIA: non ci sarà nessuno stop per Daniele Orsato dopo gli errori in Juventus-Roma, riporta Sport Mediaset. L'Associazione Italiana Arbitri ammette che i giallorossi siano usciti penalizzati dallo Stadium ma la prestazione del fischietto di Schio non è da bocciare. Il rigore concesso ai giallorossi per il contatto Szczesny-Mkhitaryan con mancata applicazione della norma del vantaggio è stato ritenuto dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma viene valutato come un “errore-non errore”.