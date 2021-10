Juventus-Roma, le pagelle dei quotidiani: disastro Veretout, Abraham non punge

I giallorossi escono sconfitti dallo Stadium per 1-0. Decisivo il rigore sbagliato da Veretout in chiusura di primo tempo

La Roma torna da Torino con zero punti da aggiungere alla sua classifica. Nonostante la partita sia stata condotta per quasi la totalità dei novanta minuti dagli uomini di Mourinho, è stato il gol di Kean a designare la vittoria bianconera. L'uscita anticipata di Zaniolo e il rigore sbagliato da Veretout in chiusura di primo tempo hanno inciso nel proseguo della partita, mentre la prestazione di un Abraham a tutto campo non è bastata per superare Chiellini e Bonucci. La Juve risale la classifica, mentre i giallorossi restano sempre quarti in solitaria alle spalle dell'Inter. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi: