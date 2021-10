Juve-Roma, Marelli: “Sul rigore mano di Mkhitaryan volontario, gol da annullare”

L'ex arbitro spiega: "Anche se Orsato avesse lasciato giocare, la rete di Abraham sarebbe comunque stata annullata per assegnare il rigore"

Marelli sottolinea quindi che l'errore dell'arbitro c'è ed è evidente, ma sostanzialmente non cambia quello che sarebbe successo in ogni caso con l'intervento del Var:"Resta l'errore di Orsato, ma è molto meno grave di quello che si pensava all'inizio, un po' per fortuna e un po' per casualità. Si vede che dopo l'intervento di Danilo su Abraham, Mkhitaryan anticipa Szczesny che commette un fallo netto, ma il movimento della mano destra dell'armeno è verso il pallone, per rimetterlo in gioco in direzione di Abraham. Se fosse stato concesso il vantaggio - ed è sbagliato quello che dice Orsato nel tunnel a Cristante - in ogni caso il Var avrebbe poi corretto la decisione assegnando il rigore".