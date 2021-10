Roma primavera, De Rossi: “Temevo questo match, i ragazzi sono stati bravissimi”

Il tecnico giallorosso molto soddisfatto per la vittoria sul Pescara: "Anche i ragazzi dell'Under 18 si sono calati nella nostra mentalità"

La Roma primavera. è prima in classifica e lo conferma con la vittoria per 3-0 in casa del Pescara. Al termine del match il commento del tecnico giallorosso Alberto De Rossi ai canali ufficiali del club: "Partita difficilissima, l'approccio è stato ottimo, abbiamo incanalato la partita e poi abbiamo combattuto. I ragazzi sono veramente concentratissimi sulla fase di non possesso. Temevo molto questa partita, sono match che possono andare di traverso. Tante assenze? Sono molto felice, abbiamo fatto giocare anche i ragazzi dell'Under 18. Primavera e Under 18 sono lo stesso gruppo, anche loro si sono calati nella giusta mentalità".