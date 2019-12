Juan Jesus incontra El Shaarawy a Dubai: “Sempre un piacere rivederti” – FOTO

Dubai, come spesso accade nella sosta invernale, una delle mete preferite dai calciatori per le loro vacanze. Solo della Roma durante lo stop natalizio ci sono stati Dzeko, Zaniolo, Kolarov, Mkhitaryan, Perotti e Juan Jesus, che anche negli Emirati si sono allenati tutti i giorni seguendo i dettami di Fonseca e del suo staff. Proprio a Dubai è arrivato da qualche ora anche Stephan El Shaarawy, che ha incontrato il difensore brasiliano. “Sempre un piacere incontrarti amico mio”, la didascalia scelta da Jesus per la storia su Instagram.