Jovanotti è nato lo stesso giorno di Francesco Totti, ma 10 anni prima, eppure ha un amore per il personaggio Daniele De Rossi, anche lui incontrato quest’estate durante il tour, in cui ha percorso tutte le tappe in bicicletta. Il noto cantante è tornato proprio su quell'incontro e in un'intervista a Cronache di Spogliatoio ha elogiato la figura dell'attuale tecnico del Genoa. "Mi è sempre piaciuto, anche fisicamente. Parliamo di un gladiatore, mi ha sempre ricordato Russel Crowe con questo fisico possente e la barba. Da ignorante della materia il primo innamoramento ce l'ho per il corpo e lui mi piace un sacco. Poi quando è diventato allenatore della Roma mi ha appassionato come storia. Non lo conoscevo di persona e mi ha fatto molto piacere". Jovanotti parla poi anche di un altro amore calcistico: "Mi piace tanto anche Totti, sarà che siamo nati nello stesso giorno. Molto diverso da Daniele, ma abbiamo bisogno di queste figure qui nello sport. Parliamo di personaggi visto che il calcio è anche un grande racconto. Forse il più grande spettacolo che c'è".