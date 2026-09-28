Se siete nati prima del 1990 e vostra madre non ha fatto pulizia di ogni ricordo, la troverete ancora in fondo a qualche armadio. La videocassetta di Ivan Tomic, diventata ormai un oggetto cult per i tifosi romanisti. Tra gol in campi senza nemmeno la recinzione e qualche buona giocata, il serbo era sbarcato nella capitale con l'aura del regista del futuro agli ordini della Roma di Zeman. In realtà non sarà così anche se Tomic nella storia giallorossa ci entrerà per un altro evento di cui parleremo più avanti.

La sfida a Stankovic e una quotazione record

Un flop totale, tranne per De Rossi...

Il ritiro dal calcio e la nuova carriera

A soli 17 anni, nel, un giovanissimo Ivan esordisce con la maglia del, squadra della sua città natale, in Serbia, ma che fino all’anno precedente era la capitale della. Con i bianconeri dei Balcani, Tomić si mostra all’Europa come unsegnare, in cui conquista anche. Lo vogliono in tanti, ma la spunta la Roma di Franco Sensi pfirma un contratto che lo lega ai giallorossi per. All’ombra del cupolone viene accolto conda tutto l’ambiente, tanto che Il Corriere dello Sport, arriva a dedicargli unacon tutte le sue migliori giocate con la maglia del Partizan Belgrado. Un evento che si ripeterà con Fabio Junior, anche in questo caso senza fortuna. Tomic doveva essere la risposta alla, che all’epoca avevano appena prelevato un certo, acerrima rivale del Partizan, tanto che Tomic arriva ad affermare:. Non sarà così.che mi avevano richiesto, perché sognavo un’esperienza nel calcio italiano e perché”, furono le prime parole di Tomic che accesero la fantasia di tutto il tifo romanista. Nonostante le premesse , in giallorosso Tomić non rispetta le attese. Una strana coincidenza ha voluto che lui, alla Roma, fosse ricordato più per i momenti in cui si è fatto da parte, piuttosto che quelli in cui è stato protagonista in campo. La sua avventura in giallorosso, infatti, si divide in: il primo dal 1998 al 2000, il secondo dal 2001 al 2003, in cui, in totale, conquista. E la stagione di mezzo? Basta un semplice calcolo per rendersi conto cheQuesto perché nella prima estate del nuovo millennio Capello spedisce Tomic in prestito all’, società spagnola con la quale disputa una discreta stagione, con, in cui raggiunge addirittura la. L’anno successivo resta a Roma, conquistando il secondo posto in Serie A. Ma l’unico grande avvenimento di quella stagione lo fa registrare il, quando al 71’ di undi Champions League lascia il campo in favore di un giovanissimoal suo esordio assoluto in maglia giallorossa. Qui Tomic scrive la storia anche perché lo stesso De Rossi in più di una dichiarazione affermerà di aver imparato tanto da Tomic. E forse proprio il ruolo di insegnante è quello che veste meglio il serbo. Ma anche di questo parleremo tra poco.Nellascia la Roma per tornare sei mesi all, in cui segna un gol in 10 partite, prima di militare per una stagione tra le fila del. La sua avventura in giallorosso non può di certo essere ricordata positivamente, e di questo se ne rende conto anche lui stesso, tanto che in un’intervista recente ha dichiarato: “Quando sono arrivato a Roma non ero pronto e. Ogni volta che vengo a Roma ci penso e ci sto male. PerchéQuando ho iniziato a fare il direttore sportivo del Partizan ho sempre cercato di dare qualche buon giocatore alla Roma”. Infatti, chiusa anche la parentesi spagnola, Tomić torna a casa sua restandoci per tre stagioni, dal 2004 al 2007. Nel triennio con i bianconeri ottiene buoni numeri,Serbia e Montenegro e. Da quel momento vinceranno 7 dei successivi 9 campionati. Dopo qualche anno lontano dal campo, nel 2014 inizia la sua breve carriera da allenatore. Il primo incarico di Ivan Tomić in panchina è quello di vice di Ljubinko Drulović, tecnico della nazionale maggiore della Serbia, che ricopre per qualche mese. La prima vera panchina affidatagli, però, è quella della selezione U19 della Serbia, su cui resta dal 6 agosto del 2014 fino al 30 giugno dell'anno successivo,in programma nel 2015. Il 13 ottobre dello stesso anno gli viene affidata invece la panchina del, società di Belgrado che partecipa alla, terza divisione nazionale. Storicamente, il Teleoptik è conosciuto per essere una, in cui vengono spediti i giovani per crescere e fare esperienza. Resta solo per due mesi alla guida del club, e il giorno di Natale viene nominato quale nuovo allenatore del Partizan Belgrado. I risultati non arrivano e Tomic rassegna le dimissioni dal ruolo di tecnico dopo 23 panchine totali. Ma oggi cosa fa oggi?(come il Fudbalski kamp DEKI5 fondato dall'ex rivale cittadino Dejan Stanković) offrendo supporto professionale e tecnico ai giovani atleti. Inoltre è docente di management dello sport presso alcune università.