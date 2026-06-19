Il commissario tecnico Alberto Bollini, dopo lo stage svolto dal 7 al 12 giugno a Tirrenia, ha diramato una lista di 24 convocati per l’ultima fase di preparazione in vista dell’Europeo under 19, in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles. Nei giovani azzurrini convocati dal ct figurano 15 classe 2007, sette classe 2008 e due classe 2009. In casa Roma arrivano due convocazioni importanti: Antonio Arena e Mattia Nardin prenderanno parte al raduno con la Nazionale. L’Italia debutterà nel Gruppo B lunedì 29 giugno contro la Serbia (ore 17:00 italiane) al The Oval di Caernarfon. Successivamente affronterà la Croazia giovedì 2 luglio (ore 15 italiane), ancora a Caernarfon, e l’Ucraina domenica 5 luglio (ore 17 italiane) al Bangor City Stadium. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, in programma mercoledì 8 luglio: una a Denbigh (17.30 italiane) e l’altra a Wrexham (20 italiane). La finale è fissata per sabato 11 luglio al Racecourse Ground, con calcio d’inizio alle 2o italiane.