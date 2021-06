Italia-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali: Florenzi e Spinazzola titolari

Azzurri in campo alle 20.45 al Dall'Ara per l'ultima partita prima degli Europei

L'Italia sfida al Dall'Ara di Bologna la Repubblica Ceca nell'ultima partita di avvicinamento agli Europei. Roberto Mancini nella formazione titolare sceglie Florenzi come esterno basso a destra e Spinazzola a sinistra. In porta c'è Donnarumma, al centro della difesa la coppia Chiellini-Bonucci. Barella, Jorginho e Locatelli sono i tre di centrocampo mentre il trio offensivo è formato da Berardi, Immobile e Insigne. Fischio d'inizio alle 20.45. Out il romanista Pellegrini, dalla panchina Cristante.