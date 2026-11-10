La Nazionale è pronta a tornare in campo. Giovedì gli azzurri affronteranno la Francia in Nations League, mentre domenica sarà la volta del Belgio. Nel pomeriggio intanto, due dei volti nuovi della Nazionale di Roberto Mancini, Cissé e Liberali, sono intervenuti in conferenza stampa. In particolare, l'esterno del Como ha risposto a una domanda sui calciatori italiani che lo hanno maggiormente ispirato, senza avere dubbi: "Mister Mancini, che è un grande esempio. Poi mi è sempre piaciuto Totti". Una risposta che non lascia spazio a interpretazioni, con il giovane talento azzurro che ha indicato proprio l'ex capitano della Roma tra i suoi punti di riferimento.