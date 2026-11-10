Antonio Cassano non si nasconde e incorona Rodrigo Mora. L'ex fantasista, durante l'ultima puntata di Viva El Futbol, ha parlato della crescita del portoghese lanciandosi anche in un paragone: "Mi ricorda molto il primo Joao Felix, quello del Benfica. È un giocatore meraviglioso, stratosferico, se ne vedono pochi così ora". Cassano ha poi proseguito: "Mi piace davvero tanto Mora, deve ancora crescere come struttura perché ha 18 anni. A Gasperini chiederei il perché di questa gestione visto che spesso lo sostituisce. È devastante, nell'uno contro uno va sempre via. Da Trigoria mi dicono che sia anche un grande lavoratore, un maniaco del lavoro". Poi una previsione sul futuro: "Se non va ad incasinarsi, penso possa far parlare il mondo di lui per i prossimi 15-16 anni e sarà destinato, con il bene che voglio alla Roma, a prendere altre strade di squadre di un certo livello. Ha un talento sproporzionato". Infine nessun dubbio nel confronto con Alajbegovic: "Prendo Mora tutta la vita. È molto più forte".