È diventata virale in poche ore, attirando anche i like e la commozione di Flavio Cobolli ed Edoardo Bove. I protagonisti della storia sono Federico Riva e suo nonno Nello. Il primo, 26 anni corre per le Fiamme Gialle, ed è l'attuale primatista europeo dei 1500 metri indoor e del miglio. La sua fede è stata sempre giallorossa anche perché ha iniziato con lo sport nelle giovanili della Roma prima di dedicarsi all'atletica. Il club giallorosso (con Francesca Viola, nipote di Dino), lo ha invitato allo stadio insieme a suo nonno Nello. Che non metteva piede all'Olimpico da 20 anni. Roma - Sassuolo è stata l'occasione per tornarci. Federico ha voluto immortalare un giorno bellissimo. Nel video, pubblicato su Instagram, quando nonno Nello capisce e, in macchina, dice al nipote: "Stiamo a anda' allo stadio?" non sembra un anziano signore, ma un bambino la mattina di Natale. Poi il resto della serata: l'arrivo all'Olimpico, i primi cori, l'inno di Venditti. Tanti giocatori vedendo il video si sono emozionati, i tifosi pure e allora per tutti vale il commento di un altro romanista doc, Flavio Cobolli: "Noi", ha scritto su Instagram con un cuore. A cui ha fatto seguito proprio Bove.

Come corredo del video Riva ha scritto: "Avete presente quei sogni nel cassetto? Quelli che custodisci con cura e che attendi con ansia, pazienza e speranza? Ecco, io sabato posso dire di averlo realizzato Mi sento così fortunato ad aver vissuto questo insieme a te, nonno. Perché in pochi lo sanno ma in realtà la tua felicità rappresenta la mia. Quel sorriso che ho stampato sulla faccia ne è la dimostrazione. E anche solo pensare di averti accanto in un posto del cuore come questo mi ha reso la persona più felice sulla terra. Custodirò gelosamente - ha aggiunto Riva - da oggi questo momento insieme a te. E ti prometto che lo farò per sempre. Ad oggi posso dire che è stato il più bel regalo di compleanno che potessi ricevere. Grazie di cuore alla Roma e a Francesca Viola per aver reso tutto questo così bello. Per sempre nel mio cuore".