Rodrigo Mora sta conquistando tutti. Il portoghese è reduce da un ottimo periodo, culminato con il gol contro il Sassuolo, il terzo consecutivo in campionato, e i dubbi sul suo impiego stanno pian piano svanendo. Del talento classe 2007 è tornato a parlare anche il Porto, in particolare il direttore finanziario José Pedro Pereira da Costa, che in un'intervista rilasciata al portale ECO si è soffermato sulle cifre del trasferimento: "Complessivamente, nell'estate 2026/27 abbiamo investito 37 milioni di euro, rispetto ai circa 110 milioni dell'estate precedente. E abbiamo realizzato cessioni per 78 milioni di euro, considerando Rodrigo Mora per 50 milioni". Il dirigente ha poi aggiunto: "Si tratta di 25 milioni di euro per il 50%, ma abbiamo un'opzione che dipende esclusivamente dalla nostra volontà. Per noi è un'operazione da 50 milioni di euro". Quello di Mora è stato infatti uno dei trasferimenti dalla formula più complessa delle ultime stagioni di Serie A. La Roma ha versato 25 milioni di euro per acquistare il portoghese, lasciando però al Porto il 50% sulla futura rivendita. Una percentuale che i giallorossi potranno ridurre, fino ad azzerarla completamente, pagando ulteriori 25 milioni nei prossimi due anni. Trascorso questo periodo, anche il Porto potrà chiedere alla Roma di ridurre, in parte o interamente, la percentuale rimanente. In sostanza, più soldi verserà la Roma, minore sarà la percentuale su un'eventuale futura cessione che spetterà ai portoghesi. Discorsi però al momento prematuri. Mora è concentrato sul campo e dopo aver conquistato Roma, ha fatto lo stesso con la nazionale portoghese che lo ha convocato per i prossimi impegni. Gasp nel frattempo si gode il suo exploit pensando già a come farlo coesistere con Dybala, ormai prossimo al rientro.