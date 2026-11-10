Come scrivono dall'Inghilterra, anche Brighton, Brentford e Fulham stanno seguendo da vicino il centrocampista
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Tra i giocatori che si sono messi in mostra in questo inizio stagione c'è anche Jack Rudoni con la maglia del Coventry. Il centrocampista classe 2001 ha già messo a segno 3 gol e attirato su di se l'interesse di parecchi club. Come scrivono dall'Inghilterra, Brighton, Brentford e Fulham stanno seguendo da vicino il centrocampista. Il giocatore piace anche all'estero, con la Roma alla finestra insieme a Monaco, Stoccarda e Villarreal.
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