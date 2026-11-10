Kostas Manolas è tornato a parlare della Roma. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata al portale greco Betarades nella quale ha affrontato diversi temi legati alla sua esperienza in giallorosso. Dall'addio di Totti fino alla rimonta controllo il Barcellona, l'ex centrale ha raccontato tutto. Queste le sue parole:

Su Totti. "È la persona migliore, la più umile. Non posso dire una sola parola negativa su di lui. Prima di essere un calciatore è un uomo. Mi accolse come fossi suo figlio. Per questo siamo sempre stati molto vicini. Ancora oggi ci sentiamo al telefono. Sapeva cosa fare con il pallone un'ora prima che gli arrivasse. C'era una differenza enorme tra lui e tutti noi, tecnicamente e mentalmente. Totti mi aiutò. Se non fosse stato per lui, non avrei rinnovato. Mi convinse. Era come un fratello per me e non potevo dirgli di no. Totti dovrebbe essere dentro la Roma. Non è possibile che sia fuori. Se fossi il presidente, lo terrei a vita, nel ruolo che desidera".

Sull'ultima partita e sul ritiro di Totti. "Piangevo anch'io. Non potevi fare altrimenti. L'avevo vissuto negli ultimi giorni e vedevo come stava affrontando la situazione. Non voleva smettere. È stata la società a farlo smettere. La società, l'allenatore, Spalletti... Totti voleva continuare a giocare. Secondo me aveva ancora qualcosa da dare. Magari non era più nella migliore condizione fisica, ma anche negli ultimi tempi entrava e segnava. In quei 15, 20 o 30 minuti riusciva sempre a fare qualcosa, un assist oppure un gol".

E Spalletti? "È un allenatore molto, molto, molto bravo. Come persona però è difficile. Per me non si comporta correttamente con i calciatori. Ma come allenatore è uno dei migliori che abbia mai avuto, se non il migliore. Io dico la verità. Solo perché non si comportava bene con me, non posso dire che fosse un cattivo allenatore. Era un grandissimo allenatore. Se dicessi il contrario sarei un bugiardo".

Sul mancato trasferimento allo Zenit. "Arrivo all'incontro e mi dicono che le cifre del contratto sarebbero state scritte in rubli. Mi spiegano che il rublo può salire o scendere anche del 20%. Io gli dico che voglio gli importi in euro. Mi rispondono che non è possibile, che sono l'unico giocatore a volerlo. Gli dico che, se esco da quella riunione, non tornerò più indietro, perché sono superstizioso. Mi dicono di andare via. Quando sono a casa mi chiamano e mi dicono che hanno accettato di mettere tutto in euro. Ma io rispondo che ormai è troppo tardi".

Sul ritorno alla Roma. "Quando tornai, mi dissero che non avrei più giocato e che non avrei più fatto niente. Io risposi che non c'era problema, che ci saremmo presi un caffè e alla fine avremmo visto chi avrebbe giocato".

Quella stagione c'è poi stato il gol al Barcellona. "Non tutti i mali vengono per nuocere. È questo che è rimasto nella storia. Avrei potuto guadagnare 10 milioni in un anno, invece sono rimasto alla Roma per meno di un terzo. Ma quello che ho fatto per me vale dieci volte tanto".

Sul motivo dell'addio alla Roma. "Non avevo pazienza. Il mio ciclo alla Roma si era chiuso. Cinque anni, e vedevo che la squadra non riusciva a fare quel passo in più per competere davvero. Avevamo provato a vincere il campionato, ma lo avevamo perso contro la Juventus, che allora era fortissima. Era come l'Olympiacos in Grecia, difficilissima da affrontare. Vedevo che in quel momento il Napoli era una squadra che, dal punto di vista calcistico, aveva standard più alti rispetto alla Roma. Non volevo lasciare l'Italia. Negli anni precedenti avevo avuto offerte dalla Juventus, ma quell'anno non ne avevo. Così decisi di andare al Napoli".

Sulle ragioni economiche della cessione. "La Roma doveva prendere quei soldi. Aveva un problema enorme con il fair play finanziario. Doveva incassarli. Alla fine mi convinsero e andai al Napoli".

Sul confronto con i compagni prima di Roma-Barcellona. "Eravamo seduti a un tavolo, c'erano De Rossi, Kolarov, Džeko, Pellegrini e altri. Dicevano che avremmo rimontato, che avremmo vinto 3-0. Io li guardavo e dicevo: "Siete pazzi da legare! Ma come facciamo a vincere 3-0? Pensate davvero che non prenderemo neanche un gol da questi? Quello che dite non esiste. Sono tutte stupidaggini. Oggi ne prenderemo altri tre o quattro e ce ne andremo a casa".

Sul gol. "Io al primo palo andavo molto raramente. Ma avevo visto Ünder in allenamento e sapevo che spesso calciava forte senza riuscire a superare il primo uomo. Così sono andato sul primo palo. Ho colpito di testa, la palla ha fatto quello che doveva fare ed è entrata. Non so neanch'io come spiegartelo".

Sulla semifinale contro il Liverpool. "Andiamo a Liverpool e faccio il peggior sogno che potessi fare nella mia vita. Sogno che mi cade un dente. Io credo a queste cose. Quando ho fatto quel sogno, ho capito che sarebbe stata una giornata molto difficile. Uno o due dei loro gol erano in fuorigioco, ma noi siamo stati molto scarsi. E anch'io sono stato molto scarso. Posso dirti che quella è stata una delle mie peggiori partite in Champions League. Sono stato davvero pessimo".

Sul rigore negato al ritorno. "Avremmo dovuto vincere. El Shaarawy tira e Alexander-Arnold respinge il pallone con la mano, prima che entri in porta. È rigore ed espulsione. Avremmo potuto fare il 3-2 al 55' e avremmo ribaltato la partita. Poi c'è un altro episodio: un rigore che non ci viene dato per un fuorigioco che non esiste. Non c'è nessun fuorigioco. Se ci fosse stato il VAR, saremmo andati in finale. Avevamo rimontato contro il Barcellona e avremmo rimontato anche contro il Liverpool".