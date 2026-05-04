Internazionali, il siparietto Djokovic-Cobolli: “Mi porti alla partita della Roma?”

In questi giorni nella Capitale si respira aria di grande tennis, visto che al Foro Italico è in corso l'edizione 2026 degli Internazionali BNL d'Italia. Questo pomeriggio, poco prima di Roma-Fiorentina, un simpatico siparietto è andato in scena davanti alla palestra che si affaccia sull'Olimpico. Evidentemente attratto dai cori dei tifosi della Roma che si avvicinavano allo Stadio, infatti, Novak Djokovic (tifoso del Milan) durante l'allenamento si è rivolto a Flavio Cobolli chiedendo: "Gioca la Roma stasera, eh? Vai allo stadio?". E il tennista italiano, noto tifoso giallorosso, non se lo è fatto ripetere due volte: "Sì. Vuoi venire?". E il serbo ha risposto prontamente: "Mi porti?". A quel punto Cobolli ha formalizzato l'invito: "Se vuoi, ho un biglietto in più". "Ho paura, devo stare con te", ha scherzato Djokovic.