Internazionali d’Italia: presenti Baldanzi e Bove. Atteso anche Allegri

Proseguono gli Internazionali d'Italia. Presenti nella giornata di oggi Baldanzi ed Bove. I due ex compagni di squadra si sono ritrovati al Foro Italico per fare il tifo per Cobolli, amico di Edoardo e romano e romanista. Arrivato nel pomeriggio anche Mats Hummels. Il difensore anche ieri era presente. Previsto anche l'arrivo di Massimiliano Allegri. Il tecnico è nella Capitale e tra oggi e domani sarà al Foro Italico per assistere agli incontri. Max è tornato in lizza per la panchina giallorossa e nelle prossime ore anche i Friedkin potrebbero tornare a Roma. Al momento il jet del presidente americano si trova in Svizzera.