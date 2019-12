Inter-Roma, problema muscolare per Pau Lopez: è in dubbio, pronto Mirante

Pau Lopez può saltare Inter-Roma. Il portiere spagnolo ha accusato un problema muscolare a poche ore dall’inizio della partita e stasera non è sicuro di scendere in campo. Al suo posto è già pronto Mirante, che è rientrato proprio ieri tra i convocati dopo la flebite post traumatica al polpaccio sinistro. Fonseca scioglierà questo e gli altri dubbi di formazione solo un paio d’ore prima della partita, quando comunicherà le sue scelte ufficiali. Per questo motivo con la squadra ieri è partito anche il portiere della Primavera Cardinali, oltre agli stessi Pau Lopez, Mirante e Fuzato. Anche l’anno scorso a San Siro contro la squadra di Spalletti in porta era sceso il secondo portiere, con Olsen in panchina.