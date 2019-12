Roma, Dzeko out contro l’Inter: Zaniolo centravanti

I romanisti tremano. Dopo la notizia del problema muscolare per Pau Lopez, che costringerà Fonseca a schierare Mirante tra i pali, deciso anche il destino di Edin Dzeko: l’attaccante – riporta Sky Sport – non ha superato la febbre che l’ha debilitato nei giorni scorsi, costringendolo a restare a casa e a fare solo lavoro differenziato nella rifinitura. Non ci sarà lui al centro dell’attacco contro l’Inter: una brutta botta per Fonseca e lo staff, che hanno provato in tutti i modi a portarlo sul prato di San Siro. Solo panchina per il bosniaco (che può comunque entrare nel secondo tempo), al suo posto giocherà Zaniolo da centravanti con Mkhitaryan e uno tra Perotti e Florenzi.

Ecco la probabile formazione.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Zaniolo.