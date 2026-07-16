Manu Koné potrebbe lasciare la Roma. Ormai è una possibilità concreta. Il francese ha tanti estimatori, soprattutto in Premier League. Sulle sue tracce ci sono Manchester United e Chelsea. Il club giallorosso, però, non ha intenzione di svendere uno dei suoi pezzi pregiati. Per questo motivo non verrà presa in considerazione alcuna offerta inferiore ai 60 milioni. La sensazione è che Koné possa diventare la pedina sacrificata per finanziare il mercato in entrata. Più per una questione di appetibilità che altro. Oggi è il giocatore della Roma con più richieste. Un'eventuale cessione, però, dovrà essere accompagnata da un sostituto all'altezza. I nomi sul tavolo sono diversi: da Engels a Danilo. Ma non sono gli unici. Anzi. Nelle ultime ore è spuntata una nuova pista.

Secondo quanto riportato da Teleradiostereo, il ds D'Amico starebbe pensando a Ederson dell'Atalanta. Brasiliano, qualità e corsa. Un centrocampista che Gasperini ha valorizzato fino a trasformarlo in uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A. Con il tecnico c'è un rapporto speciale, così come con lo stesso direttore sportivo. La concorrenza, però, è forte. Sul brasiliano c'è anche il Newcastle, che lo considera uno dei possibili sostituti di Tonali. L'operazione resta complicata. L'Atalanta parte da una valutazione di circa 45 milioni e i rapporti con la Roma non sono dei migliori. Inoltre, nelle ultime settimane si sono aperti anche spiragli per il rinnovo del contratto. Tutto è ancora in evoluzione. Nulla è stato deciso.