La questione Summerville tiene banco in casa Roma. Il club giallorosso non ha dubbi: è lui l'obiettivo numero uno per l'attacco. Ci sono però dei problemi. Non con il West Ham: le parti sono in continuo contatto e si lavora per arrivare alla fumata bianca definitiva. Il vero nodo è l'accordo con il giocatore. La richiesta dell'olandese, circa 6 milioni di ingaggio, aveva frenato la trattativa qualche settimana fa. Negli ultimi giorni, però, l'affare è tornato a decollare. La Roma conta di chiudere per una cifra vicina ai 45 milioni. Ma il club ha fretta. L'obiettivo è arrivare alla chiusura prima della scadenza della clausola. Come riportato da Matteo Moretto, tra oggi e domani la Roma vuole fare passi avanti decisivi con il giocatore dal punto di vista economico. L'intenzione è quella di arrivare a un dentro o fuori entro lunedì o martedì della prossima settimana. Una sorta di deadline. Prima di presentare un'offerta ufficiale al West Ham, la Roma vuole il sì di Summerville. Senza l'accordo con il giocatore, il club giallorosso non avanzerà alcuna proposta agli inglesi. La concorrenza della Premier League resta presente. Ma le parti stanno lavorando per trovare la soluzione giusta.