Il Manchester United pressa forte la Roma, tanto che per Rio Ferdinand l'accordo sarebbe stato già trovato sulla base di 53 milioni. Ma Manu Koné nelle ultime ore è tornato anche nel mirino del Chelsea. Dall’Inghilterra, fonte Teamtalk.com, riferiscono di primi contatti tra i Blues e la Roma per impostare le basi di un possibile accordo, con il club londinese intenzionato a contendere il centrocampista al Manchester . Le trattative per Garnacho e Moreira restano slegate. Ma una pista preferenziale per Koné potrebbe favorire il dialogo anche per definire i passaggi in giallorosso dell'argentino e del belga e superare gli ultimi scogli. Lo Strasburgo infatti è controllato dalla BlueCo, la holding guidata da Todd Boehly, proprietario del Chelsea. La Roma prenderebbe in considerazione offerte superiori ai 50 milioni di sterline.