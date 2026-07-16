La Roma deve guardarsi le spalle dalla Premier League. Letteralmente. Sia in entrata che in uscita, c'è sempre l'ombra dei club inglesi. Koné sta accendendo l'interesse di Chelsea e Manchester United. Soulé è nella lista di Ghisolfi. In entrata, invece, Summerville piace all'Aston Villa. E Nusa è finito nel mirino dell'Arsenal. Forse anche qualcosa in più. I Gunners vogliono continuità. L'obiettivo è confermare lo status di campioni d'Inghilterra. Per farlo, Arteta ha bisogno di nuove soluzioni e di volti nuovi. Per questo, come riportato da CaughtOffside, il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto più di 40 milioni per Nusa. Una cifra che potrebbe essere solo il primo passo della trattativa. L'Arsenal ha le idee chiare: vuole il norvegese per aumentare qualità e imprevedibilità sulla fascia sinistra.

La Roma resta alla finestra, ma la sensazione è che il club inglese possa fare sul serio. L'offerta iniziale potrebbe essere soltanto l'antipasto. E un eventuale arrivo di Nusa chiuderebbe ulteriormente gli spazi per Gabriel Martinelli. Il brasiliano aveva manifestato la volontà di restare. Ma la posizione dei Gunners sembra essere diversa. Il suo contratto scade nel 2027, con un ingaggio lordo da circa 11 milioni di euro. Una situazione che potrebbe attirare l'interesse di diversi club europei. Tra questi anche la Roma, che aveva mostrato un timido interesse nelle scorse settimane. Chissà che Nusa e, forse, Morgan Rogers non possano aprire la strada all'addio di Martinelli.