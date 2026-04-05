Inter-Roma, la moviola: Pisilli unico ammonito del match. Non c’è rigore su Akanji

Sfida chiave per la Roma che, al rientro dopo l'ultima sosta nazionali della stagione, è ospite dell'Inter a San Siro nel big-match della trentunesima giornata di campionato. I giallorossi di Gasperini va alla ricerca di punti pesanti in questo rush finale per continuare la rincorsa all'obiettivo quarto posto, mentre i neroazzurri di Chivu vogliono evitare possibili assalti da parte delle inseguitrici in ottica scudetto. A dirigere il match sarà Simone Sozza della sezione di Milano, con Costanzo e Lo Cicero assistenti. Sacchi il IV Uomo, il Var Di Ballo e l'AVar Di Paolo.