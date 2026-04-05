Sfida chiave per la Roma che, al rientro dopo l'ultima sosta nazionali della stagione, è ospite dell'Inter a San Siro nel big-match della trentunesima giornata di campionato. I giallorossi di Gasperini va alla ricerca di punti pesanti in questo rush finale per continuare la rincorsa all'obiettivo quarto posto, mentre i neroazzurri di Chivu vogliono evitare possibili assalti da parte delle inseguitrici in ottica scudetto. A dirigere il match sarà Simone Sozza della sezione di Milano, con Costanzo e Lo Cicero assistenti. Sacchi il IV Uomo, il Var Di Ballo e l'AVar Di Paolo.
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forzaroma news as roma Inter-Roma, la moviola: Pisilli unico ammonito del match. Non c’è rigore su Akanji
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Inter-Roma, la moviola: Pisilli unico ammonito del match. Non c’è rigore su Akanji
Episodi dubbi, cartellini e casi VAR del match di San Siro
Arbitro: Sozza di Milano. Assistenti: Costanzo-Lo Cicero. IV Uomo: Sacchi. Var: Di Bello. Avar: Di Paolo.
Inter-Roma, la moviola:—
60' - Primo giallo del match, per Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma è stato punito per un intervento in ritardo in scivolata ai danni di Thuram.
39' - Hermoso prova un tiro-cross e colpisce Akanji, proteste veementi nei confronti dell'arbitro Sozza da parte del difensore della Roma che lamenta un tocco con il braccio da parte del calciatore neroazzurro. Il braccio del centrale svizzero, però, è attaccato al corpo e posizionato in modo regolare rispetto alla sagoma.
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