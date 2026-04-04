Inter, Lautaro punta Roma e scudetto: “Dobbiamo tornare a divertirci tra di noi”

L'Inter riparte con la missione vittoria per scacciare i fantasmi di una rimonta scudetto da parte di Napoli e Milan, che si incroceranno lunedì sera. Contro la Roma tornerà a disposizione soprattutto Lautaro Martinez, che a 'Dazn' ha tracciato la via per queste ultime otto partite: "Due vittorie su sette senza di me? Non credo che sia perché sono mancato io, magari perché ci sono state tante partite ravvicinate e un calo si può avere. Non penso che in tutti gli anni abbiamo avuto una stagione dove siamo andati forte tutto l'anno. Ci sta ma ora bisogna cambiare, mostrare un altro atteggiamento come abbiamo fatto finora. Siamo primi quindi vuol dire che le cose le abbiamo fatto bene finora. Bisogna tirare qualcosa da dentro, quel qualcosa che ci è mancata in questo periodo. Dobbiamo continuare a fare quello che ci chiede il mister e cercare di vincere partite, alla fine quello che conta è vincere e rimanere in alto. Mi fido dei compagni, dello staff, della gente che lavora intorno a noi, perché insieme andremo a prendere i nostri obiettivi. Bisogna rilassare la testa, sorridere e divertirsi. Questo ci ha portato a conquistare i titoli che mancavano da tempo. Bisogna tornare a divertirsi tra noi, l'atteggiamento è la cosa più importante per affrontare le partite in maniera corretta".