Dopo il pareggio in casa del Fenerbahce la Roma torna a tuffarsi nel campionato. I giallorossi sono attesi dalla trasferta col Torino di lunedì alle 18.30, poi il big match con l'Inter di sabato 19. Con i nerazzurri sarà uno scontro al vertice e già da subito sarà importante capire le condizioni fisiche dei vari giocatori. Chivu spera di riavere di sicuro Federico Dimarco al top: l'esterno italiano oggi ha svolto metà allenamento in gruppo e potrebbe essere convocato per la trasferta in Friuli, rientrando così a pieno regime contro la Roma. Lo stesso non si potrà dire per Djed Spence: secondo 'Sky Sport' l'inglese sarà out con l'Udinese e molto probabilmente anche nella sfida dell'Olimpico in programma tra 8 giorni.