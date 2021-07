Infortunio Spinazzola, i compagni di squadra lo incitano sull’aereo – VIDEO

Dopo la rottura del tendine d'Achille, il difensore non ci sarà per le restanti partite dell'Europeo

Leonardo Spinazzola dovrà fare i conti con un lungo stop. Al 76' di Belgio-Italia, il terzino sinistro della Nazionale e della Roma si è rotto il tendine d'Achille e per questo saluta in anticipo l'Europeo. Gli Azzurri martedì affrontano la Spagna in semifinale e il numero 4 potrà solo assistere da spettatore. Ma la squadra è unita e tutti si sono stretti attorno a Spinazzola: sull'aereo sono infatti partiti cori in suo onore per incitarlo e per tirargli su il morale. Il difensore ha infatti lasciato il campo in barella tra le lacrime, con il compagno di squadra Cristante che lo ha consolato.