Dino Tommasi è il nuovo designatore arbitrale ad interim per la Serie A e la Serie B fino alla fine del campionato dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi. A riportarlo è l’ANSA, che riferisce anche come, al momento, sarebbero cinque le persone indagate nell’inchiesta sul sistema arbitrale. Secondo quanto precisato dall’agenzia, si tratterebbe di figure tutte legate al mondo arbitrale. "L’Inter e i suoi dirigenti non sono indagati", afferma una fonte qualificata della Procura di Milano. Inoltre, nessuna delle partite finite nel mirino del pm Ascione riguarderebbe l’attuale campionato.
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forzaroma news as roma Inchiesta arbitri, Dino Tommasi nuovo designatore. Inter non indagata
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Inchiesta arbitri, Dino Tommasi nuovo designatore. Inter non indagata
Sarà l'ex fischietto di Serie A a sostituire Rocchi fino alla fine del campionato. Nessun indagine invece sui dirigenti nerazzurri
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