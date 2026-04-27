Inchiesta arbitri, Dino Tommasi nuovo designatore. Inter non indagata

Dino Tommasi è il nuovo designatore arbitrale ad interim per la Serie A e la Serie B fino alla fine del campionato dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi. A riportarlo è l’ANSA, che riferisce anche come, al momento, sarebbero cinque le persone indagate nell’inchiesta sul sistema arbitrale. Secondo quanto precisato dall’agenzia, si tratterebbe di figure tutte legate al mondo arbitrale. "L’Inter e i suoi dirigenti non sono indagati", afferma una fonte qualificata della Procura di Milano. Inoltre, nessuna delle partite finite nel mirino del pm Ascione riguarderebbe l’attuale campionato.