La storia di Edoardo Bove finirà sul grande schermo. "In un battito", è il nome del docu-film sull'ex centrocampista della Roma in uscita nei prossimi mesi al cinema. L'annuncio è arrivato dai social di 01 Distribution: "Il 1 dicembre 2024 il suo cuore si è fermato in campo. Un attimo che cambia tutto, la voglia di riprendersi il proprio posto in campo e gli interrogativi su ciò che verrà: Bove si racconta per la prima volta senza filtri nel film-documentario #InUnBattito diretto da Giovanni Troilo. “Chi sono, senza il calcio?”, è la domanda che Edoardo a ventidue anni non avrebbe dovuto porsi. Un racconto intimo e personale che, attraverso la vicenda che ha cambiato il corso della sua carriera, parla di identità, di cambiamento e della possibilità di immaginare il proprio futuro quando il percorso che sembrava già scritto si interrompe. Prodotto da No Name Entertainment, Alea Film e Rai Cinema, “In un battito” sarà distribuito prossimamente al cinema".