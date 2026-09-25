Tutti gli occhi sono su quello che potrebbe essere il nuovo Kvaratskhelia. Kvernadze ha attirato l'attenzione di diversi club, oltre alla Roma ci sono anche Fiorentina e Napoli che hanno inviato degli scout al Benito Stirpe per monitorarlo più da vicino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sul talento del Frosinone c'è anche l'Hull City. Il club inglese lo ha messo nel mirino ed è pronto all'assalto nella prossima finestra di mercato. La richiesta è di circa 25 milioni di euro e i giallorossi dovranno cercare di anticipare la concorrenza per portarlo nella Capitale.