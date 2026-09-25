Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, per singola transazione
Castro, punta in ombra. Gasperini ha bisogno anche di lui
Dopo le tre settimane di pausa per la nazionale, l'ottobre della Roma sarà pieno di impegni. Oltre ai match con Real Madrid e Slovan Bratislava in Champions i giallorossi affronteranno Cagliari e Genoa. Il club ha comunicato le fasi di vendita per i biglietti: "AS Roma comunica che a partire dalle ore 12:00 di venerdì 25 settembre, sarà possibile acquistare i biglietti validi per le gare Roma-Genoa (17 ottobre 20.45) e Roma – Cagliari che si giocherà alle ore 20:45 del 27 ottobre 2026. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul proprio dispositivo mobile e anche all’interno dell’app IL MIO POSTO. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2026/27, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra (NON CEDIBILI) anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione. Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 16 ottobre. Maggiori informazioni sul servizio di CAMBIO UTILIZZATORE saranno comunicate successivamente".
© RIPRODUZIONE RISERVATA