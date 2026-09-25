Dopo le tre settimane di pausa per la nazionale, l'ottobre della Roma sarà pieno di impegni. Oltre ai match con Real Madrid e Slovan Bratislava in Champions i giallorossi affronteranno Cagliari e Genoa. Il club ha comunicato le fasi di vendita per i biglietti: "AS Roma comunica che a partire dalle ore 12:00 di venerdì 25 settembre, sarà possibile acquistare i biglietti validi per le gare Roma-Genoa (17 ottobre 20.45) e Roma – Cagliari che si giocherà alle ore 20:45 del 27 ottobre 2026. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul proprio dispositivo mobile e anche all’interno dell’app IL MIO POSTO. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2026/27, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra (NON CEDIBILI) anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione. Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 16 ottobre. Maggiori informazioni sul servizio di CAMBIO UTILIZZATORE saranno comunicate successivamente".