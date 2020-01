Il saluto degli ex compagni a Florenzi. Zaniolo: “Ti sei sempre preso cura di me. In bocca al lupo”

“Ciao Ale. In bocca al lupo per questo nuovo capitolo della tua carriera”, così la Roma saluta Alessandro Florenzi poco dopo l’ufficialità del passaggio in prestito al Valencia. Non potevano mancare poi i post social dei suoi ex compagni di squadra e il primo è Nicolo Zaniolo che su Instagram scrive: “Sin dal primo giorno ho capito che persona speciale tu fossi …mi hai trattato come un fratello minore prendendomi sotto la tua ala prendendoti cura di me in ogni circostanza anche la più triste e lo porterò sempre con me …come porterò sempre con me le nostre risate i nostri sorrisi e le tue parole sempre giuste da capitano . Ti voglio bene fratellone in bocca al lupo per questa tua nuova avventura ti seguirò sempre “.

Poco dopo arriva anche la storia Instagram di Juan Jesus: “Vecchio ti auguro il meglio, un grande in bocca al lupo per questa nuova sfida. Un abbraccio e ricordati: TVB”.