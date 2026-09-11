La Roma torna in Champions League dopo sette anni e lo fa giocando per la prima volta con il nuovo format, debuttando con un 1-1 sul campo del Fenerbahce. La competizione è passata da 32 a 36 squadre, garantendo maggiori introiti ai club. Per la stagione 2026/27 la UEFA distribuirà 2,47 miliardi di euro e la Roma - come sottolinea 'Calcio e Finanza' - ha già maturato 50,09 milioni di euro. Questo perché alla qualificazione spettano 18,62 milioni, mentre il piazzamento vale almeno 275mila euro. Il pareggio in Turchia aggiunge 700mila euro. A pesare soprattutto è il value pillar, che porta nelle casse giallorosse altri 30,49 milioni: 21,5 milioni legati alla componente europea e 8,99 a quella non europea. Il bottino è destinato a crescere in base ai prossimi risultati e alla posizione finale nella classifica della League Phase.