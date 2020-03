Il Governo spinge Friedkin alla Roma: in arrivo aiuti fiscali per gli investitori esteri

Il documento che la Serie A consegnerà alla Federcalcio, oltre alla stima dei danni, conterrà una serie di misure che verranno proposte al governo per aiutare il calcio italiano. Come scrive La Repubblica, un piano diviso in 6 punti che avranno per oggetto: 1 – Nuove regole per facilitare la costruzione delle infrastrutture. 2 – La salvaguardia della legge Melandri. 3 – Norme per alleggerire costi dell’inattività. 4 – Deroghe temporanee sui contributi. 5 – nuove fonti d’investimento e recupero di finanziamenti da agenzie di scommesse. 6 – Defiscalizzazione per favorire l’ingresso di investitori esteri. Quest’ultima è quasi una norma salva Friedkin, il texano pronto a rilevare la Roma.