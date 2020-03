Il coronavirus rallenta Friedkin e la squadra riposa. E’ già mania Siviglia, Micki riaccende la Roma

La Roma ai tempi del coronavirus si riaccende grazie a Mkhitaryan. In attesa di sapere se sarà confermato lo slittamento del calendario di Serie A, che concederebbe ai giallorossi una domenica di riposo, i tifosi giallorossi riaccendono l’entusiasmo grazie all’armeno. Cagliari ha consegnato a Fonseca la conferma di avere in rosa un campione che, fisico permettendo, sarà il pilastro a cui attaccarsi insieme a Edin Dzeko in questo rush finale di stagione. Da quando è tornato in campo con il Bologna (cinque partite intere più uno scampolo) Micki ha realizzato tre gol e tre assist. E ora non vuole fermarsi. Pellegrini intanto è pronto a tornare in gruppo, ma adesso il tecnico dovrà capire a chi dare la maglia da trequartista.

RELAX – Confermata, ma ad alto rischio annullamento l’assemblea di Lega in programma per domani al Coni. Sul tavolo la decisione finale sulla modifica al calendario. Diciotto squadre su venti d’accordo sullo slittamento. In attesa di sapere se potrà concentrarsi direttamente sul Siviglia, la Roma si è goduta il secondo giorno di relax concesso da Fonseca. Dzeko è andato in montagna con la famiglia, Kalinic a Disneyland, mentre Kluivert ne ha approfittato per tornare in Olanda. Domani alle 11 fissata la ripresa degli allenamenti.

SIGNING – L’emergenza coronavirus ha rallentato il passaggio di consegne da Pallotta a Friedkin alla guida della Roma. L’allarme per la malattia ha infatti rimandato alcune visure sui contratti. Nulla di preoccupante. Entro questa settimana dovrebbe concludersi la fase di signing, per poi passare a quella del closing.

Allarme coronavirus che è arrivato forte anche in Spagna. A rischio la presenza di tifosi in diversi match Europei con squadre spagnole coinvolte. Per il momento da Siviglia fanno sapere che la restrizione non dovrebbe però riguardare il match con la Roma. Da domani al via la vendita dei biglietti per il Sanchez Pizjuan. Settore ospiti a 40 euro.