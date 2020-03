Relax Roma, Dzeko in montagna e Kalinic a Disneyland. Domani la ripresa a Trigoria

Domani la ripresa a Trigoria fissata per le 11 dopo i due giorni di riposo concessi da Fonseca. In attesa di scoprire se la Roma giocherà l’8 o il 15 marzo contro la Sampdoria, i calciatori giallorossi ne hanno approfittato per staccare la spina e rilassarsi in famiglia. Cristante, ad esempio, è a Napoli con la compagna per festeggiare i suoi 25 anni e a proposito di ricorrenze anche Santon ieri era alle prese con il compleanno della moglie celebrato in una spa della Capitale. Dzeko, invece, è in montagna con Amra e figli. Con il bosniaco anche Manolo Zubiria, mentre Kalinic ha deciso di volare a Parigi con la famiglia per far trascorrere qualche ora di svago a Disneyland ai piccoli di casa. Kluivert è in Olanda e in serata sarà nuovamente in Italia pronto a dare continuità alle prestazioni delle ultime settimane che lo hanno visto protagonista con 2 gol in altrettante partite. Non tutti, però, hanno staccato da Trigoria. C’è chi come Pastore, Zappacosta e Pellegrini è rimasto ad allenarsi per ritrovare la forma migliore il prima possibile. Obiettivo farsi trovare pronti per i prossimi appuntamenti che vedranno la Roma nuovamente impegnata in Europa League contro il Siviglia.