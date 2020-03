Siviglia-Roma, info biglietti: da domani la prima fase di vendita. Settore ospiti a 40 euro

In attesa di capire se il match si potrà giocare regolarmente a porte aperte, la Roma ha reso note le modalità per la vendita dei biglietti di Siviglia-Roma, in programma per il 12 marzo. Ecco tutte le info necessarie.

DATE E MODALITÀ DI VENDITA

Dalle ore 15:00 di mercoledì 4, alle ore 18:00 di domenica 8 marzo 2020

L’acquisto online per tutte le fasi di vendita prevede l’emissione di un voucher che darà diritto al ritiro del biglietto per la partita presso l’AS Roma Store di Piazza Colonna a partire dalle ore 15.00 di giovedì 5 alle ore 13.00 di lunedì 9 marzo 2020. In fase di acquisto dovranno essere indicati i nominativi effettivi delle persone che si recheranno in trasferta. Per il ritiro di ogni biglietto dovrà essere esibito il voucher ricevuto via mail ed un documento d’identità.

Potranno essere acquistati massimo 2 biglietti a persona per ogni transazione

Nelle fasi di prelazione dovrà essere inserito un PNR/n° abbonamento valido per ogni biglietto acquistato

FASI DI PRELAZIONE E VENDITA LIBERA

PRELAZIONE 1: riservata ai possessori di entrambi gli abbonamenti Serie A ed Europa League ed acquirenti dei biglietti delle 4 trasferte europee di Graz, Monchengladbach, Istanbul e Gent.

Dalle ore 15.00 di mercoledì 4, alle 14.59 di giovedì 5 marzo. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito nell’apposito campo lo stesso PNR o numero tessera dell’abbonamento di Europa League utilizzato per l’acquisto in fase 1 della trasferta di Gent.

PRELAZIONE 2: riservata ai possessori di almeno un abbonamento stagionale (Serie A o UEL)

Dalle ore 15.00 di giovedì 5, alle 11.59 di venerdì 6 marzo 2020. Per finalizzare l’acquisto dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR o numero tessera dell’abbonamento utilizzato.

VENDITA LIBERA (eventuale)

Dalle ore 12.00 di venerdì 6 marzo, alle 18.00 di domenica 8 marzo 2020.

PREZZO BIGLIETTI: € 40

Per ogni fase di vendita saranno applicate delle commissioni di servizio pari al 3% del prezzo di vendita di ogni singolo biglietto.