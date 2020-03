Coronavirus, la Spagna chiede porte chiuse per i match europei: a rischio Siviglia-Roma

La Spagna chiede porte chiuse nei match europei per prevenire l’emergenza coronavirus. È quanto si apprende dalla conferenza stampa tenuta dal Ministro della Salute iberico Salvador Illa. In particolare, a preoccupare le autorità spagnole sono le partite Valencia-Atalanta e Getafe-Inter, poiché i tifosi delle squadre italiane arriveranno principalmente da zone a rischio. Secondo Marca, la partita dei bergamaschi in programma martedì 10 marzo, si disputerà certamente senza tifosi. A rientrare nell’ordinanza potrebbero essere anche Siviglia-Roma e Barcellona-Napoli.