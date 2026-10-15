L’incredibile (ma vera) remuntada del Real Madrid all’Olimpico fa discutere da mercoledì sera. Il dibattito è infinito e soprattutto allargato a diversi argomenti, trattati in passato, in estate e anche recentemente. A prescindere dall’evidente valore tecnico del gruppo di Mourinho, più di un aspetto sembra dare un senso al crollo finale della Roma, con tre gol presi negli ultimi 8 minuti del match (e prima del recupero) che hanno certificato il ko doloroso dei giallorossi, il primo stagionale. Nel lungo elenco delle possibili motivazioni si passa dalle assenze in partenza agli infortuni in corsa, dalla rosa corta ai cambi poco efficaci, dalla stanchezza post Como (gara giocata in inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo) alle gaffe individuali. O, come ha ricordato pure Gasperini, ai tre corner che sono diventati tre gol per la rimonta madridista. Ok, ogni versione è accettabile, anche più di una. Manca, però, quella più chiara e al tempo stesso, visti i precedenti, la più pericolosa.

Roma, il black out mentale preoccupa

Real Madrid come Juventus e Inter: la squadra di Gasp è vulnerabile nei finali

"Ci siamo piantati sul traguardo". Ila caldo di Gian Piero è sintetico, ma inequivocabile. Lasi è fermata sul più bello. Laha pesato più dello sforzo fatto con le gambe e hadei giallorossi, aggressivi, propositivi e a tratti spettacolari è diventataper quel si è visto dal minuto 37 della ripresa.- sua la seconda rete delle tre - ha messo in ginocchio pure i fedelissimi di Gasp.come ha invece voluto sottolineare Josè,alla meta., pure per decifrare lo sbandamento sui tre gol presi, è tornato al primo tempo, quando la Roma non ha mai sofferto sui corner (precisazione dell’allenatore). "Poi abbiamo preso tre reti, a difesa schierata. Ho visto sagome passive in area". Laè però un’altra: "Quando si alza il livello ci viene un po’ di 'braccino'. Dobbiamo crescere nell mentalità, bisogna fare uno step".Già il, come spesso accade ai tennisti che si fermano nel momento cruciale del match,. Il blocco èe di conseguenza anche muscolare che fa uscire di scena l’atleta. Ai giallorossi era già successo, proprio con Gian Piero in panchina, prima del Real. In piena volata Champions, raggiunti sul pari in casa dallafin lì alle corde: da 3-1 a 3-3, gol per il pari dial fotofinish e. E prima della sosta - ancora all’Olimpico - dall’strapazzata nel primo tempo: da 2-0 a 2-2. Insommacontro tre grandi. Sempre. Recidivi, dunque. Ma, a proposito di step, sabato la Roma ospita ildi De Rossi. Stanca per lo sforzo fatto con il Real eper la remuntada di Mou. Bisogna vedere, tenendo presente: gli infortunatipiù lo squalificato. E che saranno sempre meno i giocatori di movimento a disposizione: 16. Rosa, dunque,