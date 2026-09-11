Victor Ibarbo. A Roma lo ricordano più per battute sul fisico che per le prestazioni in campo. Anche perché i numeri finali parlano di 13 presenze, 1 assist, 0 gol e un totale di 599 minuti complessivi in un anno e mezzo. Oggi il 36enne ha deciso di tornare in campo in Italia. L'attaccante era svincolato dopo l’ultima esperienza nella seconda divisione colombiana con l’Internacional de Palmira e ha deciso di formare un contratto annuale col Pontedera. Il club, che milita in serie D, ha ufficializzato oggi

l’arrivo dell’ex giallorosso con una nota sui propri canali: "L’US Città di Pontedera comunica di aver perfezionato l’ingaggio del calciatore Victor Ibarbo. L’attaccante classe 1990 porta in granata un curriculum notevole: oltre 100 presenze in Serie A con Cagliari e Roma, 15 presenze con la nazionale colombiana, prendendo parte ai Mondiali 2014 e alla Coppa America 2015. Benvenuto a Pontedera, Victor!"