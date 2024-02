I Friedkin trattano con gli arabi, Smalling torna con l’Inter. Toto-ds: spunta Baccin

La Roma continua a preparare la partita di sabato sera all'Olimpico contro l'Inter, mentre le indiscrezioni sulla trattativa per la cessione del club agli arabi si fanno sempre più forti. Eric Williamson , braccio destro di Friedkin, è stato a Roma mentre il capo dell'area legale giallorossa si trovava a Riyadh in questi giorni. Qualcosa, ha scritto 'La Repubblica', si sta muovendo e potrebbe rimescolare le carte ai vertici del club. Due sono i nomi che circolano con una certa insistenza, il fondo Pif, che però è già proprietario del Newcastle, e Turki Alalshikh. A confermare e spiegare poi la trattativa è intervenuto l'estensore dell'articolo, Giuseppe Scarpa . Intanto Daniele De Rossi ha diritto l'allenamento di oggi ancora una volta con Chris Smalling in gruppo : l'inglese si avvicina al rientro e contro l'Inter potrebbe essere a disposizione. Con l'Inter ci sarà anche Leandro Paredes , per cui il mister giallorosso ha grande stima nonostante lo abbia bacchettato pochi giorni fa. Dovrebbe essere confermato in avanti anche Stephan El Shaarawy , che ha detto la sua proprio sul rapporto con DDR: "Non è cambiato quasi niente, Daniele ha sempre mantenuto quello spirito allegro che ha sempre avuto da compagno di squadra, ma quando entrava in campo è sempre stato un guerriero, un soldato che dava tutto per la maglia e così lo è ancora oggi" .

Intanto prosegue il toto ds, visto che del successore di Tiago Pinto a Trigoria finora non c'è stata traccia: tra i nomi nuovi spuntati ci sono ora anche quelli di Tony D'Amico dell'Atalanta e Dario Baccin, braccio destro di Ausilio all'Inter. A proposito di mercato, sta attirando parecchio interesse Dean Huijsen che piace anche alle big europee come Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia. Tra le opzioni per il difensore olandese di proprietà della Juve, però, c'è anche quello di un eventuale nuovo prestito alla Roma. Per la prossima stagione, inoltre, i giallorossi starebbero tenendo d'occhio la situazione di Mario Hermoso, difensore dell'AtleticoMadrid in scadenza a giugno su cui ci sono anche Juve e Inter. Chi invece andrà via sicuramente in estate e non in questo gennaio è Renato Sanches: il Besiktas ha dubbi sulle sue condizioni fisiche e lo stesso portoghese non sarebbe convinto di cambiare squadra. Intanto è stata pubblicata un'intervista che José Mourinho ha rilasciato alcuni mesi fa a un influencer, in cui ha condiviso i suoi ricordi più belli e quelli più brutti. Il primo la Conference League, l'altro la finale di Europa League persa ai rigori perché "lo aveva deciso l'arbitro". A proposito del cammino europeo dello scorso anno, la Uefa ha confermato i premi per le competizioni dello scorso anno con il consueto report: un totale di 30 milioni di euro. Infine sono stati emessi complessivi 61 anni di provvedimenti ai 16 tifosi protagonisti degli scontri occorsi durante Lazio-Roma di Coppa Italia. Il tifoso che lanciando una bottiglia ha colpito Edoardo Bove è stato sottoposto ad un daspo di 4 anni.