Scontri in Lazio-Roma, emessi 16 daspo: 4 anni per il tifoso che ha colpito Bove

Un totale di 61 anni di provvedimenti che sono stati inferti ai 16 tifosi protagonisti degli scontri occorsi durante Lazio-Roma di Coppa Italia. Il questore di Roma ha emesso 16 caso per vari reati a persone di età compresa tra i 15 e i 42 anni appartenenti ad entrambe le tifoserie. Sono stati tutti deferiti all’autorità giudiziaria del commissariato di Prati per reati rientranti nell’ambito della violenza, in particolare per il lancio di di oggetti contundenti verso il settore dei sostenitori della squadra avversaria (Tribuna Tevere e Distinti Sud). Il tifoso che lanciando una bottiglia ha colpito Edoardo Bove è stato sottoposto ad un daspo di 4 anni. La pena più grave (daspo di 10 anni) è stata inflitta al laziale che ha ferito due romanisti lanciando un petardo verso i Distinti Sud e dovrà obbligatoriamente presenziare al XIV distretto di P.S Primavalle in occasione di tutte le partite della Lazio.